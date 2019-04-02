Смертность в России в январе почти в полтора раза превысила рождаемость

В январе в России показатели смертности превысили показатели рождаемости в 1,4 раза, следует из доклада Росстата.

«В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года в России отмечалось снижение числа родившихся (в 76 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 47 субъектах). В целом по стране в январе 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза», – сообщается в докладе Росстата.

В 44 субъектах Российской Федерации разрыв оказался еще больше – превышение смертности над рождаемостью составила от 1,5 до 2,4 раз.

В январе 2018 года смертность превышала рождаемость в 1,2 раза.

Естественный прирост населения в январе 2019 года зафиксирован в 15 регионах страны.

Ранее были названы регионы России с самой высокой и низкой смертностью.