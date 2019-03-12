Названы регионы России с самой высокой и низкой смертностью

Самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе и на Севере, сообщает Росстат.

В 2018 году в Ингушетии умерли три человека на 1 тыс. населения, в Чечне – 4,2, в Дагестане – 4,8, в Кабардино-Балкарии и Якутии – по 7,8, а в Тюменской области – 7,9, передает «Российская газета».

Худший результат демонстрируют Псковская и Тверская области – там в среднем умирали по 16,8 человека на 1 тыс. жителей.

В Новгородской области показатель смертности составил 16,5 человека, в Ивановской – 16, во Владимирской – 15,8.

В среднем смертность в России в 2018 году составила 12,4 человека на 1 тыс. населения.

Отмечается, что статистика по смертности зависит от структуры населения регионов: чем больше в них пожилых жителей – тем выше показатель и наоборот.

Ранее стало известно, что на Северном Кавказе начала снижаться рождаемость.