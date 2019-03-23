Глава Минздрава сравнила мужскую смертность в России и ЕС

Через пять лет мужская смертность в России должна существенно снизиться, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она сообщила, что на 2017 год «базовый показатель» смертности мужчин составил 735 человек на 100 тыс. населения, за пять лет планируется снизить его до 530. Однако в ЕС смертность мужчин намного ниже – 200–230 человек на 100 тыс. населения.

По ее словам, 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя.

Наиболее уязвимой возрастной категорией являются россияне 50–60 лет.