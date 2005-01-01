Глава Минздрава заявила о возможности предотвращения 40% смертей в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что около 40% смертей в стране можно предотвратить за счет информирования граждан о факторах риска и реализации мер по сокращению потребления табака и алкоголя, совершенствования медицинской профилактики и системы помощи.

«Пользуясь этой методикой (методикой Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ) мы можем сказать, что в целом потенциально 41% смертей в Российской Федерации предотвратимы», – сказала министр, передает ТАСС.

Согласно методике ВОЗ, смертельные случаи предотвратимы при оптимальном применении медицинских знаний, служб и ресурсов системы здравоохранения в определенных возрастных группах.

В 2018 году медработники спасли на 6,6 тыс. жизней больше, чем в 2017 году, привела цифры министр.