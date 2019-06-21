МИД дал россиянам рекомендации, как вести себя в Грузии

МИД России порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Грузии.

«В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», – сказано на сайте МИД России.

Напомним, накануне в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства. В итоге полиция задержала более 300 человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с российскими делегатами ассамблеи является русофобской провокацией.