Блогеры отреагировали на вопрос Путину о 228-й статье об обороте наркотиков

Блогеры отреагировали на затронутый в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным вопрос о смягчении ст. 228 УК РФ об обороте наркотиков.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отметила, что «Путин сам вспомнил Голунова», а также указала, что «самый актуальный вопрос задала Нюта», и это «не удивляет».

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале написала: «Хорошо, что Путин сам вспомнил Голунова, плохо, что либерализации 228-й не будет».

Журналист Максим Кононенко написал в Facebook, что тема, поднятая главой фонда «Вера», «вызвана вовсе никаким не делом Голунова», этому вопросу уже много лет.

«У нас борьба с наркотиками абсолютизирована до такой степени, что врачи просто боятся иметь дело с подконтрольными препаратами. И не выписывают их. И люди, у которых страшные боли, мучаются. А там ведь много способов решения. Например, опиоидные анальгетики бывают в виде пластырей. Боль утоляют, но прихода не получишь. У нас их нет. Это долгий путь, Федермессер делает очередной шажок по нему. Те, кто ее (критикует) – не делают этого шага. А вместо этого мешают ей его сделать», – выразил мнение журналист.

Напомним, на прямой линии глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер обратилась к Владимиру Путину, сообщив, что в России врачи боятся обезболивать пациентов опиоидными препаратами из-за статьи 228.

В ответ Владимир Путин отметил, что против смягчения данной статьи в связи очень большой угрозой для страны.

«Но в чем абсолютно правы – нельзя дестабилизировать работу всей системы. Если ампула случайно раздавлена, если идет медицинское назначение не по регламенту – не три укола, а четыре, врачи не должны нести ответственность», – сказал Путин.

Он также заметил, что решение проблемы лежит на поверхности: «Просто фиксировать утраты актом, который подписывается врачом, заведующим, главврачом. Нужно выработать систему фиксации».

Кроме того, президент призвал наладить систему постоянной переподготовки и переквалификации врачей и контроля за их переквалификацией.

Ранее профильные комитеты Госдумы решили проанализировать правоприменительную практику по «антинаркотической» ст. 228 УК РФ, а также ст. 303 о фальсификации доказательств правоохранительными органами, сообщает RT.

Напомним, обсуждение практики применения ст. 228 УК РФ началось после задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении данного уголовного преследования, с журналиста сняли все обвинения.

Позже Голунов рассказал, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу. При этом Симоньян удивлялась малым количеством вопросов о ситуации вокруг Голунова, которые поступили к прямой линии с Путиным.