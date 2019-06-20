Путин нашел простое решение на просьбу Федермессер

На прямой линии президент Владимир Путин предложил выход в проблеме со ст. 228.2, из-за которой, как сообщила Нюта Федермессер, врачи боятся обезболивать пациентов опиоидными препаратами.

«Когда мотаешься по стране, спрашиваешь: почему такой огромный уровень необезболенных пациентов? Потому что остается страх медработников перед опиоидными анальгетиками. МВД говорит, что мало дел таких, но они есть. Поэтому врачи боятся проводить обезболивание. Мы пять лет об этом говорим. Все говорят – надо декриминализировать. Но когда собираются вместе, не хватает человека, который это бы сделал», – сказала Федермессер.

По ее словам, уголовное дело может быть возбуждено по этой статье за простую потерю ампулы, за то, что она закатилась под сейф и ее достали только на следующий день и т.д.

Путин заметил, что проблема известна, а также отметил, что в этой сфере есть нарушения – ухода опиоидных препаратов в нелегальный оборот.

«Но в чем абсолютно правы – нельзя дестабилизировать работу всей системы. Если ампула случайно раздавлена, если идет медицинскому назначение не по регламенту – не три укола, а четыре. Врачи не должны нести ответственность», – сказал Путин.

Президент заметил, что решение лежит на поверхности.

«Просто фиксировать утраты актом, который подписывается врачом, заведующим, главврачом. Нужно выработать систему фиксации. Прошу Голикову обратить внимание», – сказал Путин.

Он попросил подготовить предложения по регулированию ситуации с уголовным преследованием медиков за применение наркотиков для обезболивания.

Президент также призвал наладить систему постоянной переподготовки и переквалификации врачей, а также контроля за повышением контроля за их переквалификацией.