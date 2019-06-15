Блогеры бурно отреагировали на решение Федермессер

В Сети бурно отреагировали на решение главы фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер не участвовать в выборах в Мосгордуму.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале aavst написал: «Радоваться, что затравленный человек уступил – это оправдывать травлю».

Telegram-канале «Караульный» пишет, что история с Федермессер – это пример «настоящего харрасмента».

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что глава фонда «Вера» собиралась сделать Мосгордуму «человечной», однако оказалась затравлена не властью, а «люди с прекрасными лицами», имея в виду блогера Алексея Навального и его сторонников.

«Секта Навального в действии! Ведь это место нужно (Любовь) Соболь! Очевидно, что в честной борьбе Соболь Нюту победить не может. А честную борьбу сектанты и не собираются вести», – добавил он.

Политтехнолог Анна Федорова в Telegram-канале Lasombra заявила, что «не захотели добрые люди демократических взглядов видеть кандидатом Нюту Федермессер – будет у них Любовь Соболь и (Сергей) Митрохин».

«Не понимаю, как можно в здравом уме предпочесть их. Не понимаю, как можно не поддерживать человека, который помогает умирающим. Что меня поразило. Представьте, сколько ужаса Федермессер видит каждый день – и какие стальные нервы вырастила. Так вот. Насколько же токсично пространство политики сейчас, что сломался даже такой стойкий человек», – добавила она.

Политтехнолог отметила, что в сложившейся ситуации «виноваты (...) не единороссы», а «совсем другие люди».

Журналист Антон Красовский написал, что «ему очень жаль», и он считает «ужасным», что Федермессер «не смогли (...) по-настоящему поддержать».

Сообщение Красовского перепостили главред RT Маргарита Симоньян и писатель Сергей Минаев.

Журналист Максим Кононенко заявил, что понимает Федермессер, так как «однажды тоже участвовал в выборах» и с тех пор «на пушечный выстрел» к ним не подойдет.

Он отметил, что Федермессер «довелось перейти дорогу самым главным политическим упырям – Навальному и партии «Яблоко».

«Несмотря на то, что Нюта – девушка отнюдь не тонкой душевной организации (всю жизнь иметь дело с умирающими людьми, знаете ли, укрепляет характер), эти твари вынудили ее сняться. Ну просто потому, что своя психика дороже, чем сомнительная цель быть депутатом Мосгордумы, достижимая только через преодоление потоков (нечистот)», – добавил он.

Журналист указал также, что «Соболь, чуть не доведшая днями Маргариту Симоньян до выкидыша, а теперь еще доведшая (в том числе) Нюту Федермессер до демарша может гордиться собой. Но не долго – у нее все равно нет на этих выборах никаких шансов».

Ранее стало известно, что глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер не будет не участвовать в выборах в Мосгордуму.

Она выдвигалась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43-го округа.

6 июня в Москве началась избирательная кампания по выборам депутатов в Мосгордуму.

Параллельно с этим стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и сбору подписей избирателей, которая по регламенту продлится в течение 30 дней.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, блогер Алексей Навальный организовал травлю в Сети учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Он угрожал, что если она пойдет на выборы, то «дело, за которое Вас любят и уважают» будет «опошлено и унижено».