Блогеры бурно отреагировали на решение Федермессер

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15 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:03  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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Молдавия встала на путь саморазрушения

По прогнозам экспертов, Майя Санду (справа) вскоре займется отстранением Игоря Додона (слева) и Зинаиды Гречаной (в центре) от политикиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Новое молдавское правительство впервые за несколько дней смогло собраться на рабочее заседание. Это стало возможным после снятия блокпостов сторонниками Демпартии, чей лидер Владимир Плахотнюк бежал из страны. Какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей? Удастся ли президенту Молдавии Игорю Додону улучшить отношения с Россией? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дача, как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдёт в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
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            Блогеры бурно отреагировали на решение Федермессер

               15 июня 2019, 14:01
            Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС
            Текст: Наталья Ануфриева

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            В Сети бурно отреагировали на решение главы фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер не участвовать в выборах в Мосгордуму.

            Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале aavst написал: «Радоваться, что затравленный человек уступил – это оправдывать травлю».

            Telegram-канале «Караульный» пишет, что история с Федермессер – это пример «настоящего харрасмента».

            Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что глава фонда «Вера» собиралась сделать Мосгордуму «человечной», однако оказалась затравлена не властью, а «люди с прекрасными лицами», имея в виду блогера Алексея Навального и его сторонников.

            «Секта Навального в действии! Ведь это место нужно (Любовь) Соболь! Очевидно, что в честной борьбе Соболь Нюту победить не может. А честную борьбу сектанты и не собираются вести», – добавил он.

            Политтехнолог Анна Федорова в Telegram-канале Lasombra заявила, что «не захотели добрые люди демократических взглядов видеть кандидатом Нюту Федермессер – будет у них Любовь Соболь и (Сергей) Митрохин».

            «Не понимаю, как можно в здравом уме предпочесть их. Не понимаю, как можно не поддерживать человека, который помогает умирающим. Что меня поразило. Представьте, сколько ужаса Федермессер видит каждый день – и какие стальные нервы вырастила. Так вот. Насколько же токсично пространство политики сейчас, что сломался даже такой стойкий человек», – добавила она.

            Политтехнолог отметила, что в сложившейся ситуации «виноваты (...) не единороссы», а «совсем другие люди».

            Журналист Антон Красовский написал, что «ему очень жаль», и он считает «ужасным», что Федермессер «не смогли (...) по-настоящему поддержать».

            Сообщение Красовского перепостили главред RT Маргарита Симоньян и писатель Сергей Минаев.

            Журналист Максим Кононенко заявил, что понимает Федермессер, так как «однажды тоже участвовал в выборах» и с тех пор «на пушечный выстрел» к ним не подойдет.

            Он отметил, что Федермессер «довелось перейти дорогу самым главным политическим упырям – Навальному и партии «Яблоко».

            «Несмотря на то, что Нюта – девушка отнюдь не тонкой душевной организации (всю жизнь иметь дело с умирающими людьми, знаете ли, укрепляет характер), эти твари вынудили ее сняться. Ну просто потому, что своя психика дороже, чем сомнительная цель быть депутатом Мосгордумы, достижимая только через преодоление потоков (нечистот)», – добавил он.

            Журналист указал также, что «Соболь, чуть не доведшая днями Маргариту Симоньян до выкидыша, а теперь еще доведшая (в том числе) Нюту Федермессер до демарша может гордиться собой. Но не долго – у нее все равно нет на этих выборах никаких шансов».

            Ранее стало известно, что глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер не будет не участвовать в выборах в Мосгордуму.

            Она выдвигалась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43-го округа.

            6 июня в Москве началась избирательная кампания по выборам депутатов в Мосгордуму.

            Параллельно с этим стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и сбору подписей избирателей, которая по регламенту продлится в течение 30 дней.

            Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, блогер Алексей Навальный организовал травлю в Сети учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Он угрожал, что если она пойдет на выборы, то «дело, за которое Вас любят и уважают» будет «опошлено и унижено».


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