Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила, что не будет не участвовать в выборах в Мосгордуму.

Федермессер написала в Facebook, что 7 июня она подала документы в Мосгордуму, но «писать о регистрации» в тот день ей «показалось неуместным».

«И хорошо, что не написала. Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую. Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии», – добавила она.

Федермессер сообщила также, что остается в фонде «Вера» и Центре паллиативной помощи.

«Мы будем развивать Первый Московский Детский хоспис и делать все, чтобы жизнь там была такой, какой и должна быть в детстве – счастливой», – написала она.

Напомним, Федермессер выдвигалась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43-го округа.

6 июня в Москве началась избирательная кампания по выборам депутатов в Мосгордуму.

Параллельно с этим стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и сбору подписей избирателей, которая по регламенту продлится в течение 30 дней.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, блогер Алексей Навальный организовал травлю в Сети учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Он угрожал, что если она пойдет на выборы, то «дело, за которое Вас любят и уважают» будет «опошлено и унижено».