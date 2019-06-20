Началась прямая линия с Путиным

Традиционная прямая линия президента Владимира Путина с россиянами началась в Гостином дворе.

Общение главы государства с гражданами транслируют Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Кроме того, прямая трансляция события доступна в соцсетях, передает РИА «Новости».

Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы. По состоянию на 10.00 20 июня к прямой линии с президентом поступило 1 млн 506 тыс. 171 вопрос. Из них 891 тыс. 376 обращений поступило по телефону, 388 тыс. 442 обращения были отправлены по СМС и ММС.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подготовке к прямой линии Путин посвятил вторник и среду. Президент изучал набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства, и при необходимости связывался с министрами и руководителями различных органов власти, а также смотрел «массив обращений граждан».

Говоря о количестве поступающих вопросов, Песков отметил, что на него влияют различные факторы, и оно может увеличиться, как это уже бывало в прошлые годы.

Основными темами прямой линии с президентом в этом году могут стать вопросы реализации нацпроектов, пенсионное обеспечение, усиление общественного контроля и международные отношения, считают политологи. Эксперты сошлись во мнении, что большое внимание во время общения с народом президент уделит вопросам, касающимся социально-экономической ситуации в стране.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тыс. вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около двух с половиной часов, на час дольше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Президент пообещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году россияне задали президенту уже около 1,5 млн вопросов.

В прошлом году формат проведения мероприятия был изменен: Путин связывался с членами правительства и региональными властями в новом формате – с использованием конференц-связи, когда требовалось разрешить вопрос, дать поручение или получить пояснения. Позже президент рассказал, что сам попросил коллег из правительства и из регионов быть на связи, в своих рабочих кабинетах.

По словам Пескова, и в этом году Путин сможет при необходимости выходить на связь с главами регионов, министрами и членами правительства во время прямой линии.

Как следует из эфирной сетки Первого канала и «России 1», на прямую линию с Путиным телеканалы отвели три часа – как и в прошлом году, однако тогда линия продолжалась 4 часа 20 минут.