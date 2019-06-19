Опубликованы фото «массива документов», которые Путин изучает перед «Прямой линией»

Президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке программы «Прямая линия». В сети опубликовали фото со стопками документов, которые изучает глава государства.

«Вот как выглядит «массив информационных материалов», с которым Путин работает перед «Прямой линией», – пояснил Смирнов, прикрепив к посту фотографии, на которых российский лидер изучает множество бумажных кип.

Неслабая стопка: Вот как выглядит «массив информационных материалов», с которым Путин работает перед Прямой линией pic.twitter.com/lq2cCTf7xz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июня 2019 г.

«Глава государства несколько дней перед «Прямой линией» традиционно посвящает работе с массивом информационных материалов, видеообращений, письменных вопросов граждан», – сообщается на сайте Кремля.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter отметил, что Путин проводил совещание с администрацией президента и руководством телеканалов.

Раньше такого не было: Путин провел публичное совещание с руководством администрации президента и телеканалов по подготовке к Прямой линии pic.twitter.com/gg8yG1imnw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что россияне направили к «Прямой линии» более 1 млн вопросов. Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12.00 мск.