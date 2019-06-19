К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов

Россияне направили к прямой линии с президентом Владимиром Путиным более 1 млн вопросов, сообщает телеканал «Россия 24».

К 9.00 мск их было 1 млн 53 тыс. 326, из них 616,5 тыс. по телефону и 291,3 тыс. по СМС, передает РИА «Новости».

Мероприятие пройдет в Гостином дворе в четверг. Трансляция начнется в полдень в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Ее также можно будет посмотреть в соцсетях.

Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – ежегодный телемост, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан. В этом году мероприятие пройдет в 17й раз.

Первый эфир состоялся в декабре 2001 года, он длился 2 часа 20 минут. В дальнейшем средняя продолжительность выросла до 3-4 часов. Прошлогодняя прямая линия заняла 4 часа 20 минут, Путин успел ответить на 73 вопроса.