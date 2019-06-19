Песков рассказал о влиянии жары на количество вопросов для прямой линии с Путиным

Интерес россиян к прямой линии с президентом Владимиром Путиным огромен, но на динамику поступления вопросов влияет жаркая погода, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я бы не делал каких-то выводов по снижению интереса (к прямой линии), интерес по-прежнему огромен, формат по- прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он не согласился с мнением, что количество поступающих вопросов к прямой линии в этом году меньше. По словам Пескова, число обращений к Путину «варьируется: из года в год иногда бывает больше телефонных звонков и меньше обращений по другим источникам, будь то приложения компьютерные или интернет, иногда эта пропорция меняется, иногда первую неделю динамика сбора вопросов более низкая и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру, иногда – наоборот».

«Тут самые разные факторы (влияют на количество поступающих вопросов), включая, как не покажется странным, погоду: просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере», – отметил он.

Песков также отметил, что Путин продолжает подготовку к прямой линии, изучая справочные материалы по линии заинтересованных ведомств и экспертных подразделений администрации президента, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что россияне направили к прямой линии с президентом Владимиром Путиным более 1 млн вопросов. Мероприятие пройдет в Гостином дворе в четверг. Трансляция начнется в полдень в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Ее также можно будет посмотреть в соцсетях.