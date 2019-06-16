Голунов готов приносить пользу обществу

Журналист «Медузы» Иван Голунов, который ранее был оправдан по делу о наркотиках, рассказал, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу.

«У меня большое, конечно, желание внутреннее – вернуться назад и сделать вид, что этого ничего не было, чтобы иметь возможность спокойно ездить в метро и заниматься своей работой», – передает его слова RT.

Он добавил, что «если может быть полезен, то будет это делать», но не собирается обещать всем, что «отведет в новый мир», так как он «тот самый Иван Голунов».

«Это как-то совсем не про меня», – подчеркнул он.

Голунов признался, что его стали узнавать на улице, поэтому ему пришлось купить кепку и защитные очки.

«Когда ты оказываешься в каком-то дружественном месте и тебя узнают, кажется, что окей, но когда ты стоишь просто на улице и куришь, а к тебе подходят и спрашивают: «Это вы? Мы вас поздравляем, мы за вас так болели» – это вызывает удивление», – добавил Голунов.

Ранее он также рассказал, что испытывает «панические атаки на тему безопасности» после того, как его задержали.

Отметим, что он не пришел на митинг, который прошел в его поддержку в Москве в воскресенье. Приглашение ему направлял в том числе председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.