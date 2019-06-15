Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июня

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, который выступил одним из организаторов акции «Закон и справедливость для всех», пригласил Ивана Голунова выступить перед участниками мероприятия. Оно пройдет в воскресенье с 13 до 15 часов на Проспекте Сахарова в Москве.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев считает, что журналист Иван Голунов, который ранее подвергся незаконному уголовному преследованию, мог бы выступить в воскресенье перед участниками митинга и рассказать о том, что с ним произошло.

«Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней – Иван Голунов», – сказал Соловьев «Интерфаксу».

По его словам, всем хотелось бы услышать от журналиста рассказ о том, «что было в прошедшие дни, и его мнение о том, как нам развивать гражданское общество».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех» согласован с мэрией Москвы. Обращение с просьбой провести это мероприятие ранее направили в правительство Москвы Владимир Соловьев, а также председатель союза журналистов столицы Павел Гусев и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Поводом для проведения акции стала история с задержанием Голунова, которого обвинили в распространении наркотиков. Однако позже глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью в совершении преступления.

Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. В четверг Путин удовлетворил эту просьбу.

В минувшую среду на Чистых прудах прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова. Сам журналист от участия в ней отказался. В пресс-службе ГУ МВД сообщали, что полиция задержала более 200 человек. Всего в незаконном шествии участвовали около 1,2 тыс. человек. В экспертной среде участников этой акции назвали любителями хайпа, для которых случай с Голуновым имеет второстепенное значение.