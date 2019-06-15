Журналистов пригласили на согласованную акцию в поддержку Голунова

В воскресенье на столичном проспекте Академика Сахарова пройдет митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Эта акция согласована мэрией Москвы. Организаторы ожидают до 20 тыс. человек. Поводом выйти на улицу стало дело журналиста Ивана Голунова, который был незаконно обвинен в распространении наркотиков.

В воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова пройдет митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Согласованная с мэрией Москвы акция организована Союзом журналистов России (СЖР) и Союзом журналистов Москвы. Обращение с просьбой провести это мероприятие ранее направили в правительство Москвы председатель Союза журналистов столицы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

В субботу Соловьев пригласил всех коллег, кому небезразличны принципы свободы слова, информации и соблюдения законности в отношении граждан страны, проявить свою гражданскую позицию и прийти на митинг.

Сбор участников начнется в двенадцать часов дня. Само мероприятие продлится до 15.00. Организаторы рассчитывают на участие до 20 тыс. человек.

Поводом для проведения акции стала история с задержанием и отправкой под домашний арест журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в распространении наркотиков. Однако позже глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

Колокольцев также попросил президента России Владимира Путина освободить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. В четверг Путин уволил этих генералов.

В среду в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова несмотря на то, что сам журналист отказался участвовать в ней, как и его коллеги по изданию «Медуза». В пресс-службе ГУ МВД сообщали, что полиция задержала более 200 человек. Всего в незаконном шествии участвовали около 1,2 тыс. человек. В экспертной среде участников этой акции назвали любителями хайпа, которым важен не сам случай с Голуновым, а лишний повод выйти на улицу и устроить протест, попасть в новостные сводки.