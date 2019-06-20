Симоньян удивило количество вопросов про Голунова к прямой линии с Путиным

Главный редактор RT Маргарита Симоньян удивилась маленьким количеством вопросов о ситуации с журналистом Иваном Голуновым, которые поступили к прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

«Как вы думаете, сколько поступило вопросов про Голунова на прямую линию? Из миллиона.Четыре. ЧЕТЫРЕ. Из миллиона, май френдз», – написала Симоньян в Telegram.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения.

Позже Голунов рассказал, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу.