Эксперт: Блогеры выступили посредниками между молодежью и президентом

«Сардаров спросил про закон об устойчивости Рунета, это непраздный вопрос для его аудитории и для него самого. Вопрос, который задает любой человек, работающий в онлайн-сфере», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. В целом участие популярных блогеров в прямой линии с Путиным он считает удачным ходом.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает закономерным подключение к прямой линии с Владимиром Путиным известных блогеров, обладающих миллионной аудиторией подписчиков. Он напомнил, что портал YouTube и другие сайты формируют широкое информационное поле у аудитории в возрасте до 40 лет, а задававшие президенту вопросы блогеры считаются лидерами мнений. При этом сам формат прямой линии постоянно меняется – появляются новые каналы связи, отметил эксперт.

«Блогеры – это люди с большой органической аудиторией. Если вы включаете их в прямую линию, вы расширяете аудиторию не только с точки зрения просмотров во время трансляции, но и с точки зрения интенсивности обсуждения в соцсетях», – считает Кирьян.

По его оценке, блогеры задавали актуальные вопросы. «Мне, как зрителю, не все они понравились. Например, не было понятно, как президенту отвечать на вопрос господина Пучкова, он и ответил в том духе, что надо посмотреть для начала, как работает новый закон. Вопрос об ужесточении и смягчении закона ставится тогда, когда есть наработанная правоприменительная практика, а не просто потому, что кто-то позвонил на прямую линию», – считает эксперт.

Напомним, Дмитрий «Гоблин» Пучков высказался за ужесточение наказания за распространение фейковых новостей. В ответ Путин призвал подождать и посмотреть, как будет работать новый закон.

Но в целом Кирьян считает участие блогеров «хорошим ироничным ходом». Он напомнил, что известный блогер Юрий Дудь, который, кстати, до прямой линии не дозвонился, всякий раз интересуется у своих собеседников, что они скажут, оказавшись перед Путиным.

«Вот вам иллюстрация данной ситуации: оказавшись перед Путиным, что Амиран Сардаров ему скажет? Он, собственно, сказал, что хотел», – отметил эксперт, добавив, что реклама Сардаровым своей шаурмы «сделала общение более неформальным», это было «коротким экспромтом в духе онлайна».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, всего в четверг в ходе прямой линии с Путиным прозвучало сразу несколько вопросов от известных российских блогеров. Кроме Пучкова и Сардарова к президенту обратились 15-летняя Катя Адушкина (про «мусорную реформу») и Роберт Панчвидзе (про наказание за оскорбление госсимволов).

«То, что блогеры участвовали в прямой линии – показатель того, что президент готов разговаривать с любой аудиторией на том языке, который ей понятен», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август.

«Каждый блогер, скорее всего, задавал те вопросы, которые волнуют его аудиторию. Например, в отношении ограничений в интернете, молодежной политики. Это то, что они сами обсуждают с молодежью», – сказала политтехнолог.

По ее словам, они выступили своего рода посредниками между молодежью и президентом. «Мы живем в цифровом открытом мире, и во многом то, что они говорят – это говорит аудитория. Если эти люди действительно будут обсуждать, что говорил президент, нравятся или не нравятся его ответы, это уже хорошо», – считает Август.

Она отметила, что такое общение привлекает внимание молодых людей, вовлекает их в то, чем живет государство. «И любой их выход к большой аудитории и любое общение государства с ними – это здорово», – добавила политолог.

Август подчеркнула, что «блогеры – это наша новая реальность». «Они могут кому-то нравиться, кому-то – нет. Может, кому-то кажется, что блогеры занимаются ерундой. Но конфликт отцов и детей существовал всегда. Но они говорят: мы живем, как умеем», – заключила политолог.