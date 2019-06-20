Путин дал обещание 15-летней девушке-блогеру

Президент Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос блогера, пообещал, что лично будет контролировать реализацию «мусорной реформы» в стране.

В ходе прямой линии Владимиру Путину поступил вопрос от пятнадцатилетнего блогера Кати Адушкиной – школьница спросила у российского лидера о ходе реализации «мусорной реформы» и ее первых результатах. Она отметила, что в России по-прежнему сохраняется проблема переработки ТКО.

В начале вопроса президенту показали фотографии гор мусора из разных точек России.

Путин подчеркнул, что переработка ТКО – это большая проблема, которая «возникла не вчера», однако заниматься ей начали только два-три года назад.

Он отметил, что толчком к повышению внимания к этой проблеме стала очередная прямая линия, когда поступила соответствующая жалоба от жителей Балашихи.

Президент сказал, что в год страна генерирует порядка 70 млн тонн отходов, и их переработкой в промышленных масштабах никто не занимается. Полигоны растут еще с советских времен.

По словам Путина, проблема усугубляется тем, что общество «в значительной степени превратилось в общество потребления». Также появились новые упаковки, применяется много пластика. Тем временем в Тихом океане образуются мусорные острова размером со среднюю европейскую страну.

Он заявил также, что показанное на фото – «безобразие».

«Надо внимательно посмотреть на эти картинки, откуда они взялись. Надеюсь, нам удастся навести там порядок в ближайшее время. Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема - мусор, но я тоже за этим буду поглядывать», – сказал глава государства.

Путин добавил, что результаты реализации мусорной реформы должны быть видны сразу, это «не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет», и «результаты люди должны видеть сейчас».

Прямая линия с президентом проходит в четверг, он ответит на вопросы россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства при необходимости будет выходить на связь с чиновниками в прямом эфир.

Катя Адушкина – Instagram-блогер, ведет видеоблог с 10 лет.В сентябре 2016 года начала вести собственную передачу на радиостанции Kids FM, озаглавленную «LIKE Adushkina». В 2017 году благодаря общению с участниками телешоу «Голос.Дети» увлеклась пением и к настоящему времени выпустила несколько синглов.