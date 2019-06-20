«Гоблин» после вопроса Путину предложил создать спецбригады СМИ для освещения ЧП

«Если происходит резонансное событие, то у нас должны быть организованы некие «аварийно-пожарные» СМИ», – заявил газете ВЗГЛЯД Дмитрий «Гоблин» Пучков, который в ходе прямой линии с Владимиром Путиным задал вопрос президенту о борьбе с фейковыми новостям.

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков (также известный как «Гоблин») признался, что для него стала неожиданной возможность выйти в прямой эфир. Он добавил, что доволен ответом главы государства.

«Ответ взвешенный. Юридически грамотный», – сказал он.

Пучков добавил, что наблюдает за фейковыми новостями много лет. Он считает, что кроме ужесточения законодательства по борьбе с фейками нужно менять информационную политику. По его словам, резонансные события должны освещать спецгруппы журналистов, которые будут рассказывать о происходящем круглосуточно.

«Если происходит резонансное событие, то у нас должны быть организованы некие «аварийно-пожарные» СМИ. Например, случилась какая-то беда или произошла катастрофа. На место события должна прибыть группа журналистов, которая налаживает круглосуточное вещание через интернет. Последняя такая трагедия произошла в Кемерово, где случился пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Вот люди из администрации должны постоянно отчитываться, что происходит... А представители МЧС должны рассказывать, что они делают. То есть информация должна идти круглосуточным потоком», – уверен Пучков.

Он отметил, если такого подробного освещения нет, то в результате люди собираются на площадях и начинают слушать персонажей, которые начинают кричать: «Вас обманывают, на самом деле сгорело 500 человек и сейчас власти закапывают их экскаваторами, чтобы никто не узнал...».

«Подобные вещи надо разоблачать немедленно, а таких граждан немедленно привлекать к ответственности,

а тех, кто эту информацию распространяет далее – нужно приводить в чувство», – считает Пучков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Пучков в ходе прямой линии предложил ввести в России уголовную ответственность за распространение фейков. В ответ Путин признал обострение проблемы фейковых новостей. «Проблема, действительно, существует, она становится более острой», – сказал Путин.

Он обратил внимание, что ранее за заведомо ложные сообщения не было никакой ответственности, а сейчас введено административное наказание. «Мы посмотрим, давайте вместе, на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом уже можно будет сделать вывод о том, достаточно этого, или нужно здесь что-то сделать дополнительно», – подчеркнул президент.

В марте 2019 года в России был принят закон о блокировке фейковых новостей, предусматривающий также штрафы за их распространение.