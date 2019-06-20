Путин заявил об обострении проблемы фейков

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил об обострении проблемы фейковых новостей в Сети.

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, предложил ввести в России уголовную ответственность за распространение фейков.

Путин признал обострение проблемы фейковых новостей. «Проблема, действительно, существует, она становится более острой», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что ранее за заведомо ложные сообщения не было никакой ответственности, а сейчас введено административное наказание. «Мы посмотрим, давайте вместе, на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом уже можно будет сделать вывод о том, достаточно этого, или нужно здесь что-то сделать дополнительно», – подчеркнул президент.

В марте 2019 года в России был принят закон о блокировке фейковых новостей, предусматривающий также штрафы за их распространение.