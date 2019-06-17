Экс-главу Свердловской железной дороги нашли застреленным в доме на Рублевке

Бывший руководитель Свердловской железной дороги Алексей Миронов был найден застреленным в своем доме на Рублевке, сообщают СМИ со ссылкой на адвокатов погибшего.

«Жена экс-начальника СвЖД, вернувшись из Москвы в село Иславское на Рублевке, обнаружила в коттедже труп супруга», – сообщил один из защитников Миронова Ura.ru.

Неофициально сообщается, что Миронов мог покончить с собой.

Напомним, Миронова задержали 13 декабря 2018 года по подозрению в получении взятки. Он руководил Свердловской железной дорогой с апреля 2011 года.

В феврале 2019 года по ходатайству следователя арест Миронова был продлен до 13 июня. 18 февраля его отправили под домашний арест. 10 июня домашний арест заменили на залог в 5 млн рублей.

Инсайдер издания отметил, что донос на Миронова мог поступить из-за того, что он якобы раскрыл расхитителей среди своих подчиненных и подрядчиков.