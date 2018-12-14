Начальника Свердловской железной дороги заподозрили во взяточничестве

Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.

Подозреваемый задержан, у него прошел обыск, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело. В пятницу следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте Миронова.

Операция по задержанию проводилась совместно ФСБ, МВД и Уральским следственным управлением на транспорте, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подозреваемый был назначен начальником Свердловской железной дороги в апреле 2011 года.

Ранее сообщалось, что экс-начальник линейного управления МВД на станции Москва-Ярославская был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки.