Московский полицейский осужден на девять лет за «крышевание» таксистов

Экс-начальник линейного управления МВД на станции Москва-Ярославская приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Мещанский районный суд г. Москвы, с учетом мнения государственного обвинителя – представителя Московско-Рязанской транспортной прокуратуры, данных о личности подсудимого, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, в том числе в правоохранительных органах на срок 5 лет», – сообщается на сайте ведомства.

Суд установил, что с января по апрель 2014 года подсудимый прикрывал нелегальных таксистов в районе Ярославского вокзала Москвы. Экс-полицейский отдавал подчиненным указания не препятствовать работе извозчиков, получая за это вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. Также установлено, что обвиняемый в течение четырех лет получал взятки от нелегальных перевозчиков. Ежемесячная сумма могла достигать 150 тыс. рублей. Общая сумма, по оценке следователей, составила 1 млн 800 тыс. рублей.

Напомним, ранее московская областная Дума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах столицы. Закон предусматривает, в том числе, привлечение к ответственности нелегальных таксистов.