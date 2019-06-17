Китай «затрясло» от подземного взрыва в КНДР

На границе Китая и КНДР зарегистрированы подземные толчки магнитудой 1,3, причиной мог быть подземный взрыв, заявили власти Китайской Народной Республики.

Толчки были зарегистрированы в провцинции Цзилинь, их причиной мог стать подземный взрыв, сообщил Китайский сейсмологический центр, передает ТАСС.

Согласно этим данным, сейсмическая активность была зарегистрирована на земной поверхности. Эпицентр землетрясения якобы был в районе города ХуньЧунь в Яньбань-Корейском автономном округе.

В прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний в КНДР в подтверждение истинности своих намерений перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

В марте на китайском химзаводе в Яньчэне произошел взрыв, который вызвал землетрясение, погибло 44 человека.