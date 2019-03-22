При вызвавшем землетрясение взрыве на заводе в Китае погибли 44 человека, 640 пострадавших

В результате взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая погибли 44 человека, еще около 640 человек получили травмы разной степени тяжести и доставлены в больницы, сообщил мэр города Цао Лубао.

Мощный взрыв прогремел в четверг во второй половине дня на предприятии компании «Цзянсу тяньцзяи» в химическом промышленном парке города Яньчэн восточной провинции Цзянсу, передает ТАСС.

Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 по местному времени (9.48 мск) зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган в той же провинции, передает РИА «Новости».

К спасательной операции и работам по ликвидации последствий ЧП привлечены 192 пожарных расчета, свыше 930 военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов из 12 окрестных городов.

Пострадавших развезли по 16 больницам. 32 пострадавших, по последним данным, находятся в критическом состоянии.

В конце 2015 года на нефтехимическом заводе в китайском городе Ланьчжоу произошел пожар, при котором погибли два человека.