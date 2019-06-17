Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Взявший 800 тыс. рублей у семьи Алибасовых за кота мошенник вернул часть суммы и просит отдать ему принесенного им же кота, сообщил Бари Алибасов-младший.

«Объявился мошенник, который у нас деньги забрал, и вернул нам обратно 550 тысяч. Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию. Мошенник часть денег потратил за это время, теперь просит кота обратно и клянется, что оставшиеся 250 тысяч тоже вернет», – сообщил Алибасов-младший, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что будет думать над тем, как разрешить ситуацию, поскольку кота уже подарили поклоннице группы «На-На».

«Мы отдали кота заядлой фанатке со стажем. Теперь, наверное, надо понять, что делать. Буду разруливать эту ситуацию, ведь кот не купленный оказался, а украденный», – заключил Алибасов-младший.

PR-директор Алибасoва Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера во время пресс-конференции сбежал кот по имени Чуча. После сын Бари Алибасова заявил, что мошенники обманули семью на 800 тыс. рублей, вернув за вознаграждение не того канадского сфинкса.

Настоящего Чучу обнаружили в центре школы кунг-фу. Нашедший кота человек отказался от вознаграждения.

Алибасов в начале этой недели пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб. Первым делом продюсер поинтересовался, где его кот Чуча.