За кота Бари Алибасова пообещали огромное вознаграждение

Кот продюсера Бари Алибасова сбежал из квартиры во время пресс-конференции, сообщил PR-директор Алибасoва и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

В семье Алибасова уверены, что кот убежал 11 июня во время пресс-конференции для журналистов, сообщает агентство «Говорит Москва».

Сначала Горжанкин подумал, что питомца забрал помощник продюсера, поэтому никто не переживал о его пропаже. Однако позднее оказалось, что кот по имени Чуча бесследно исчез.

«Сегодня же Сергей (помощник продюсера) позвонил мне, когда он пришел в квартиру на Мерзляковском переулке и спросил, где кот? По его словам, он не забирал его вчера из квартиры. До пресс-конференции кот точно был в квартире», – заявил PR-директор.

Родственники музыканта просят тех, кто найдет кота, звонить по телефону, указанному на сайте группы «На-На». В качестве вознаграждения обещано выступление группы на празднике или денежное вознаграждение – 800 тыс. рублей.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, как ведет себя отец после выхода из медикаментозного сна.

Во вторник Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию. Алибасов-младший опубликовал фото с очнувшимся отцом.