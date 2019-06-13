Мошенники вернули Алибасову не того кота и забрали вознаграждение

Сын Бари Алибасова заявил, мошенники обманули семью на 800 тыс. рублей, вернув не того канадского сфинкса.

Животное оказалось не домашним питомцем Алибасова, сообщает РИА «Новости».

«У нас 800 тысяч забрали, а кота не того подсунули. Мне в десять утра позвонил Вадим Горжанкин и сказал, что кота нашли. Хорошо, классно. Мы все обрадовались. А сейчас после тренинга мне опять звонит Горжанкин и говорит о том, что кот не тот. Помощник отца проверил кота и понял, что он не тот», – заявил Алибасов-младший.

По его словам, помощница, выдавшая денежное вознаграждение, не узнала фамилию человека и не зафиксировала на видео передачу кота.

«В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч, и новый чужой кот в офисе», – сказал сын продюсера.

Между тем состояние отравившегося Алибасова пока не изменилось. В пятницу ему проведут финальную гастроскопию, которая покажет, остается ли угроза жизни.

«У отца сегодня никаких изменений, ключевой день по здоровью – завтра, потому что завтра у него финальная гастроскопия, чтобы посмотреть, сошел или не сошел струп», – сказал сын Алибасова, добавив, что отец уже узнает его.

Ранее PR-директор Алибасoва Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера во время пресс-конференции сбежал кот по имени Чуча. В качестве вознаграждения нашедшему обещали выступление группы «На-На» на празднике или денежное вознаграждение в 800 тыс. рублей.

Во вторник Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию. Алибасов-младший опубликовал фото с очнувшимся отцом.