Нашелся пропавший кот Алибасова

Пропавший кот Чуча продюсера и музыканта Бари Алибасова нашелся, об этом сообщил PR-директор Вадим Горжанкин.

Питомец был обнаружен в центре школы кунг-фу в Столовом переулке, передает РЕН-ТВ со ссылкой на Горжанкина. Он пояснил, что жизни и здоровью Чучи ничто не угрожает.

По словам PR-директора, ему позвонил молодой человек и сказал, что нашел животное.

«Через 10 минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы кунг-фу», – заключил Горжанкин.

Помощник Алибасова Сергей Моцарь отметил, что вернувший кота молодой человек отказался от вознаграждения в 800 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

PR-директор Алибасoва Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера во время пресс-конференции сбежал кот по имени Чуча. После сын Бари Алибасова заявил, что мошенники обманули семью на 800 тыс. рублей, вернув за вознаграждение не того канадского сфинкса.

Напомним, Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию. Придя в сознание, деятель шоу-бизнеса первым делом поинтересовалася, где его кот Чуча.