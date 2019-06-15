Герхард Шредер назвал законным воссоединение Крыма с Россией

Воссоединение Крыма с Россией прошло совершенно законно, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Он назвал Крым «давней русской территорией», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Шредер отметил, что включение Крыма в состав УССР было обусловлено структурой Советского Союза – в «советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально», но ситуация изменилась.

Экс-канцлер Германии считает неправильным называть воссоединение Крыма с Россией «агрессией», поскольку оно прошло законно, а также отражало волю населения.

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Шредер призвал Киев прекратить боевые действия в Донбассе.

Кроме того, он раскритиковал санкций против России.

Напомним, воссоединение России и Крыма произошло по итогам референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.