Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

В Панчево начались совместные тактические учения России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство», сообщило сербское минобороны.

Страны-участницы отработают совместные действия по борьбе с терроризмом. Учения будут проходить до 27 июня, в них задействовано свыше 1 тыс. военных, более 50 единиц военной техники, а также военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

В пятницу прошли торжественные мероприятия, передает ТАСС.

Учения поэтапно планируется проводить на разных полигонах в Сербии.

Первая фаза предполагает отработку координации сил, разработку контртеррористических заданий, в также активную фазу, включающую десантирование и стрельбы.

На 24 июня запланированы показательные выступления и выставка оружия.

Учения «Славянское братство» проводятся в пятый раз. В июне 2018 года они прошли под Новороссийском.