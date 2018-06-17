Белорусский спецназ прибыл на Кубань

Под Новороссийск прибыли белорусские военные, которые примут участие в тактических учениях «Славянское братство 2018», сообщает Минобороны России.

Эшелон с контингентом белорусских сил специальных операций прибыл из Витебска накануне, передает РИА «Новости».

После торжественного приема российские и белорусские десантники совершили 15-километровый марш на полигон.

Учения пройдут на полигоне «Раевский» с 18 по 28 июня. В них примут участие 250 десантников и более 40 единиц военной техники (БТР-80, МАЗ) из Белоруссии. Кроме того, в учениях будут участвовать десантники из Сербии.