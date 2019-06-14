Сбой в работе геолокационных сервисов произошел в Москве

В пятницу в Москве некоторые пользователи столкнулись нарушением работы геолокационных сервисов: они определяли неверное местоположение пользователей.

РИА «Новости» рассказывает, что в частности местоположение его сотрудников, которые находятся в центре столицы, определялось как аэропорт «Шереметьево».

Ряд водителей такси также сообщили о том, что у них имеются проблемы с геолокацией.

Google и «Яндекс» пока никак не прокомментировали случившийся сбой.

Ранее схожие проблемы с GPS наблюдались в Москве в 2017 году: спутниковые системы навигации дали сбой по всей территории города.