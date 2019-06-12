Спикер Рады подписал закон об импичменте

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут созваны для расследования деятельности главы государства при возникновении вопроса о его импичменте.

«Сегодня подписал закон Украины №1098 «О Временных следственных комиссиях, специальных временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», – сообщил он в Twitter, уточнив, что передал закон на подпись Владимиру Зеленскому.

Принятие закона делает возможным запуск процедуры досрочного отстранения президента от должности. Соответствующее положение прописано в Конституции страны, однако до сих пор не было подкреплено необходимыми законодательными актами.

По Конституции, импичмент президента инициирует парламент, далее вопросом занимается ВСК, а после парламент принимает окончательное решение, учитывая при этом выводы ВСК.

Ранее Зеленский предлагал Раде свой законопроект об импичменте, однако депутаты отказались рассматривать его и решили доработать собственный закон о ВСК. Позже закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента Украины, был принят.