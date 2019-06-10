Зеленский отреагировал на обвинения в краже речи Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил над обвинениями администрации Петра Порошенко в том, что он позаимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.

В начале своего выступления на съезде партии «Слуга народа» Зеленский в шутку вспомнил о скандале.

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», – заявил Зеленский, пишет «Обозреватель».

На прошлой неделе Зеленский во время совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта». После этого пресс-секретарь Порошенко обвинил украинского президента в плагиате, Замглавы администрации Зеленского Кирилл Тимошенко инициировал по этому поводу служебное расследование.