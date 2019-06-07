Порошенко упрекнул Зеленского в воровстве его идей

Идеи, прозвучавшие в брюссельской речи действующего президента Украины Владимира Зеленского, «родились» в недрах офиса Петра Порошенко, об этом заявил сам бывший украинский лидер.

«Я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе, но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и относительно интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

Речь идет о заявлении Зеленского, назвавшего вступление Украины в ЕС провалом «российского имперского проекта».

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Отметим, что сам Порошенко прежде неоднократно прощался с «российской и советской империями». Об этом тогдашний президент Украины заявлял в 2018 и в 2017 годах в контексте отмены виз с Евросоюзом.