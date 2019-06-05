Зеленский назвал вступление Украины в ЕС провалом «российского имперского проекта»

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом ЕС Дональдом Туском назвал вступление в Европейский союз концом имперских амбиций России.

«Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», – цитирует пресс-служба администрации президента слова Зеленского, передает «Интерфакс».

Бывший глава украинского государства Петр Порошенко также неоднократно прощался с «Российской и советской империями». Об этом президент заявлял в 2018 и в 2017 годах, говоря о введении безвизового режима с ЕС.