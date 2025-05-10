Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
ВСУ атаковали дроном памятник советским летчикам в Курской области
Украинский FPV-дрон атаковал памятник советским летчикам в поселке Коммунар Беловского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Истинное отношение современных нацистов к памяти Великой Отечественной войны», – заявил Хинштейн в Telegram.
Атаке подвергся памятник советским летчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка, он получил повреждения. Посрадавших нет.
Хинштейн подчеркнул, что памятник не может считаться военной целью, так как «не может представлять никакой угрозы людям». Однако «объекты памяти, истории, культуры и религии» раз за разом становятся целями атак вооруженных сил Украины.
«Мы обязательно восстановим и этот памятник, и все другие объекты, которые были повреждены в результате варварских атак. Никто не сможет уничтожить нашу память!» – заявил Хинштейн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область полностью или частично разрушены 24 храма. Протоиерей Александр Зинченко сообщил, что практически все храмы Суджанского церковного округа в Курской области пострадали от обстрелов.