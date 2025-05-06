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ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа Курской области
Практически все храмы Суджанского церковного округа в Курской области пострадали от обстрелов, часть храмов полностью разрушена, сообщил протоиерей Александр Зинченко.
По его словам, обстрелы со стороны ВСУ затронули храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачья Локня, два храма в Малой Локне и храм в Погребках, передает РИА «Новости».
По его данным, особенно серьезно разрушены два храма в Малой Локне – один в селе и еще один на территории женской колонии. Купола храма в Уланке были повреждены, также пострадали храмы в Борках и Черкасском Поречном, где здание оказалось сильно разрушено. В Погребках храм почти полностью уничтожен, на остальных церквях также зафиксированы повреждения и следы попаданий.
Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области подтверждает, что среди пострадавших оказались объекты культурного наследия: храм Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне и ряд других.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область полностью или частично разрушены 24 храма.