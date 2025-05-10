Мерц захотел поговорить с Путиным после визита в Киев

Канцлер ФРГ Мерц после визита в Киев запланировал разговор с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным по итогам визита в Киев, передает ТАСС.

Мерц пояснил, что подобный контакт состоится только при координации позиций с европейскими партнерами и согласовании с президентом США.

В ходе интервью ZDF Мерц подчеркнул, что инициатива Запада касается именно перемирия с прекращением огня обеими сторонами, а не начала переговоров. Он особо отметил, что действия будут осуществляться в тесном взаимодействии с союзниками.

Канцлер также уточнил, что Украина не ставила условия по запрету на перегруппировку российских войск или поставки оружия на линию фронта в период возможного перемирия.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии «небольшого шанса» завершения конфликта на Украине и допустил контакты с Москвой.

МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине.

