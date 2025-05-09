Матвейчев: Парад в Москве стал моральной и дипломатической победой России

Депутат Матвейчев: На трибунах во время парада ощущалась атмосфера гордости за страну

Tекст: Олег Исайченко

«Мы знаем, сколько усилий приложили лидеры ЕС и западные спецслужбы для того, чтобы минимизировать число глав иностранных государств на параде в Москве. Тем не менее, сделать этого практически не удалось», – сказал Олег Матвейчев, депутат Госдумы.

«Тот факт, что на парад в честь 9 Мая прибыло столько глав государств, среди которых и президент Сербии Александр Вучич вместе премьером Словакии Робертом Фицо, говорит о большой моральной и дипломатической победе Москвы. Мы видим, что наши противники не смогли сокрушить авторитет России как главного победителя нацизма», – продолжил собеседник.

Он также обратил внимание на обращение Владимира Путина, прозвучавшее на параде. «Эта речь была максимально объективной: президент воздал по заслугам всем. Он поблагодарил и страны бывшего Советского Союза, которые поистине обеспечивали работу тыла, и Китай, который боролся с милитаристской Японией, и западные страны, открывшие второй фронт», – перечислил парламентарий.

По его словам, в этот день особенно ощущалось чувство народного единства. Сам Матвейчев присутствовал на трибуне во время парада, где царила «атмосфера душевного подъема».

«Люди на трибунах вставали несколько раз: когда несли Знамя Победы, во время гимна, во время речи Путина, а также в момент прохода женщин-военнослужащих и бойцов СВО, которых поддерживает вся страна. Люди ощущали поток гордости за Родину, выражали поддержку президенту, аплодировали и скандировали «Спасибо!», «Ура!» и «Россия!», – заключил он.

Ранее в Москве состоялся Парад Победы, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов: более 11,5 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. из которых – участники СВО. В параде Победы также приняли участие военнослужащие из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР, Лаоса, Монголии и Мьянмы.

Далее проследовала механизированная колонна, в состав которой вошли 183 единицы техники времен Великой Отечественной войны и современности. В закрывала парад авиационная группа Су-25, оставившие в небе полосу из цветов российского флага.

На главной трибуне вместе с президентом Владимиром Путиным находились главы делегаций иностранных государств и ветераны. Российский лидер по традиции выступил с речью, в которой упомянул все силы, которые приближали Победу в годы ВОВ и Второй Мировой войны.

«Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжелую ношу войны. Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом», – сказал он.

«Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран объединенных наций. Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе – после решающих битв на территории Советского Союза – приблизило Победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего», – перечислил президент.

Кроме того, Путин указал и на роль бойцов СВО, которые сегодня приближают победу России в спецоперации: «Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу».