Tекст: Мария Иванова

Парад Победы в Москве стал важным напоминанием о силе духа и исторических ценностях, заявил министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, передает РИА «Новости». Шамсуддин представлял президента Индонезии Прабово Субианто на торжественных мероприятиях в российской столице 9 мая, посвященных 80-летию Победы.

Министр подчеркнул, что празднование Победы напоминает Индонезии о необходимости не только защищать территорию, но и укреплять национальную идентичность. По словам министерства обороны Индонезии, для страны важно помнить исторические уроки и сохранять боевой дух нации.

В ведомстве отметили, что Парад Победы в Москве имеет значение не только для России, но и для всех государств, которые обрели независимость после Второй мировой войны. Особое внимание было уделено тому, что Индонезия получила независимость в 1945 году, и этот опыт объединяет народы, ценящие свободу и преемственность поколений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

В субботу на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва подчеркнул, что подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны стал исторической вехой, значимой для всего мира, он назвал Победу триумфом русского духа.

В Москве в рамках празднования 80-летия Победы прошли встречи зарубежных лидеров, которые по масштабу сопоставимы с переговорами на крупнейших саммитах, отметил Песков.