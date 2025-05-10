В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, к памятнику воинам Советской Армии в Берлине принесли фотографию деда Владимира Зеленского, Семена Зеленского, с подписью: «Товарищи, простите за внука-предателя».

Семен Зеленский был участником Великой Отечественной войны. Он добровольно отправился на фронт в 17 лет до занятия Кривого Рога немецкой армией в августе 1941 года. В 1942 году Семен Зеленский окончил военное училище, получил звание младшего лейтенанта и был направлен командировать взвод минометов в 153-ю стрелковую дивизию.

Военный историк Андрей Смирнов уточнил, что Семен Зеленский сражался на Юго-Западном фронте, прошел через Левобережную Украину, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Одессы, форсировал Днестр, командовал стрелковой ротой на 1-м Белорусском фронте.

В июле 1944 года Семен Зеленский отличился при переправе через Западный Буг, а завершил боевой путь во время штурма Зееловских высот и на улицах Берлина 2 мая 1945 года. За проявленный героизм он был награжден двумя орденами Красной Звезды.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский в День Победы не будет чтить память деда-фронтовика, потому что предал его и ветеранов.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский возненавидел День Победы.