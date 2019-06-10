Россия перебросила на Кубань «летающие радары» А-50 на фоне учений НАТО

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 передислоцировали на Кубань, где они проконтролируют воздушную обстановку на фоне масштабных учений Североатлантического альянса, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае. После дозаправки топливом экипажи А-50 приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы РФ над черноморским побережьем Крыма и Кубани», – сказал он, передает ТАСС.

В воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря А-50 ВКС сопровождают истребители Су-27СМ3, передает РИА «Новости».

Астафьев добавил, что полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы.

Крупнейшие морские учения НАТО Baltops пройдут в районе Балтийского моря с 4 по 15 июня, организаторами маневров являются силы ВМС и поддержки НАТО (STRIKFORNATO), которыми руководит из корабля штаба Mount Whitney командующий флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

Морские учения Baltops проводятся с 1972 года, их организует командование морских ударных сил и поддержки НАТО. Целью учений является демонстрация военно-морской составляющей Альянса в районе Балтийского моря.

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