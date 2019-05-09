США провели новые испытания баллистической ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили представители базы Ванденберг.

Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии. Предыдущее испытание прошло 1 мая, передает РИА «Новости».

«Запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с разницей в неделю является истинным свидетельством возможностей команды Ванденберг», – говорится в сообщении в связи с очередным пуском.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны. Сейчас Minuteman III – единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Она способна поражать цели в радиусе 12 тыс. километров.

По последним данным из открытых источников, Вашингтон располагает 450 такими ракетами, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

Между тем, к 2036 году США планируют заменить МБР Minuteman III на новые образцы для разрабатываемой системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent).

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