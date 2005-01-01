США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет

К 2036 году США планируют заменить МБР Minuteman III на новые образцы для разрабатываемой системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent), сообщил конгрессменам генерал-лейтенант американских ВВС Ричард Кларк.

По его словам дешевле заменить ракеты, чем продлить срок Minuteman III, у которых будут устаревать двигатель, система наведения, вид топлива. GBSD планируется принять на вооружение в 2029–2036 годах, передает ТАСС.

При этом глава стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что МБР США «никогда не являлись фактором дестабилизации» обстановки в мире.

«Было интересно узнать, что россияне разместили крылатые ракеты в Сирии. Мы почему-то не были обеспокоены размещением этих российских ядерных вооружений в Сирии. И мы ничего не предприняли в ответ на это», – заявил он.

Minuteman III – единственная МБР наземного базирования США. В феврале США провели испытания Minuteman III, запуск осуществлен с авиабазы в Калифорнии.

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