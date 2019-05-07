Стоимость биткоина впервые с ноября превысила 6 тыс. долларов

На торгах во вторник самая популярная криптовалюта – биткоин – впервые с ноября 2018 года превысила психологическую отметку в 6 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 17.44 мск биткоин дорожал на 3,22%, до 5,901 тыс. долларов. На бирже Binance биткоин рос в цене на 3,26%, до 5,903 тыс. долларов. Ранее на торгах стоимость достигала отметки в 6,028 тыс. долларов. Уровень в 6 тыс. долларов был преодолен впервые с 14 ноября 2018 года, передает РИА «Новости».

Растет стоимость и других криптовалют: Ethereum – на 3,95%, до 173,29 доллара, Ripple – на 0,34%, до 0,3019 доллара, Bitcoin Cash – на 0,10%, до 288,4 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 186,41 млрд долларов. Биткоин занимает 56% всего рынка.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов отмечает, что криптовалюта растет в связи с завершением «медвежьего» цикла, длившегося с 15 декабря 2017 года.

«Завершение цикла связано с тем, что инвесторы, которые не могли или боялись держать (криптовалюту), на падающем рынке избавились от позиций, и спрос превысил «давление» продавцов», – пояснил он.

Эксперт считает, что стоимость битокина дойдет до 6,3-6,5 тыс. долларов, но после этого снизится.