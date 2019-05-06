Жительница Мурманска рассказала, как спаслась в крушении «Суперджета»

Жительница Мурманской области Алена Медведева, которая должна была лететь на Sukhoi Superjet 100 из Москвы, рассказала о предчувствии по поводу этого рейса.

«Я должна была лететь этим рейсом. Но я его поменяла, у меня было предчувствие, даже когда я брала билет, что я не полечу пятого числа и мне удастся захватить три дня в счет отпуска. Шеф разрешил, и я поменяла билет», – сообщила Медведева РИА «Новости».

Она вместе с дочерью летала к родителям в Белгород и собиралась вернуться 5 мая вечером домой.

Алена Медведева отметила, что до последнего думала вернуться в Мурманск, а позже узнала о катастрофе она от родителей и до ночи следила за новостями. «Когда к полуночи стало известно о 41 погибшем, мы осознали масштаб трагедии. Мы в шоке: в списке погибших и выживших есть знакомые фамилии, это страшно», – сказала Алена.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Госпитализированы 9 пострадавших.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.

Ранее о том, что происходило на борту рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета, его семье выплатят 5 млн рублей.

Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

Позже были названы основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.