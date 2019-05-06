Стало известно о намерении палестинских боевиков сорвать «Евровидение»

Палестинские боевики хотят помешать проведению международного песенного конкурса «Евровидение-2019», который должен пройти в Израиле.

По информации издания The Times of Israel, радикалы полагают, что данное мероприятие способно нанести вред «палестинскому историческому и культурному мировоззрению», передает РИА «Новости».

Ранее израильская корпорация общественного вещания «Кан» сообщила, что «Евровидение» пройдет, как и планировалось, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа.

Напомним, за минувшие сутки группировки сектора Газа выпустили по Израилю около 430 ракет и мин. Еврейское государство ответило ударами по 220 целям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков в секторе Газа.

Два полуфинала «Евровидения-2019» пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая.